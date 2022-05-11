Без Цыганкова: Петраков объявил заявку сборной Украины на первый матч в 2022 году

Без Цыганкова: Петраков объявил заявку сборной Украины на первый матч в 2022 году

В среду, 11 мая, сборная Украины проведет товарищеский поединок против "Боруссии" Менхенгладбах.

Главный тренер национальной команды Александр Петраков назвал заявку на первую игру в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Из прибывших в состав украинской делегации в Германию футболистов в заявку на матч не попал вратарь Анатолий Трубин. Кроме того, в Словении, где "сине-желтые" проводили тренировочный сбор, остался Виктор Цыганков, который продолжает курс реабилитации.

А вот полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк вообще уедет из лагеря национальной команды из-за травмы - на восстановление ему понадобится еще две недели.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Боруссии М (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбык, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Поединок против "Боруссии" Менхенгладбах станет для сборной Украины первым в нынешнем году. Все собранные на матче средства немецкая сторона передаст на помощь Украине, продолжающей героически воевать с российскими захватчиками.

Встреча "Боруссия" Менхенгладбах - сборная Украины начнется в 21:45 по киевскому времени. Смотрите контрольный матч в прямом эфире на нашем сайте.

Отметим, что команда Петракова проведет предстоящий матч в новой патриотической форме с названиями городов-героев Украины, пострадавших от агрессии оккупантов.

Сборная Украины посоревнируется за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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