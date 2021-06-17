Без Цыганкова: сборная Украины назвала стартовый состав на матч Евро-2020 против Северной Македонии

Поединок начнется в 16:00.
Стал известен стартовый состав сборной Украины на игру второго тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии, которая состоится 17 июня в Бухаресте.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.
Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Барди, Адеми, Спировски, Алиоски, Пандев, Эльмас
Запасные: Янков, Шишковски, Бейтуляй, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радеску, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски
Поединок Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Украина - Северная Македония.
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- В первом туре украинская команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3), а Северная Македония уступила Австрии (1:3).
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.