Без Цыганкова: сборная Украины назвала заявку на матч с боснийцами в плей-офф отбора к Евро-2024

Поединок состоится 21 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на полуфинальный матч плей-оффа отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере "сине-желтых", в заявку на игру не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.

Отметим, что участие Цыганкова в поединке с боснийцами было под вопросом из-за травмы. Накануне он уже работал в общей группе сборной Украины на предматчевой вечерней тренировке, однако в заявку на встречу все же не был включен.

Заявка Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков

Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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