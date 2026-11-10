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Категория
Проспорт
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Без действующего обладателя "Золотого мяча": футболисты выбрали символическую сборную 2026 года

В символической сборной 2026 года по версии FIFPro не нашлось места для Гарри Кейна.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Лионель Месси

Лионель Месси / © Associated Press

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала символическую сборную по итогам 2026 года.

В голосовании приняли участие 19806 профессиональных футболистов со всего мира. Чтобы попасть в список претендентов, игрок должен провести не менее 30 официальных матчей в период с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026-го.

В символическую сборную по версии FIFPro впервые с 2023 года попал нападающий "Интера Майами" Лионель Месси.

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду также находился среди номинантов, однако в итоговую одиннадцатку не вошел.

Стоит отметить, что не нашлось места в символической сборной и действующему обладателю "Золотого мяча" — форварду "Баварии" Гарри Кейну.

Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал", сборная Испании).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, сборная Португалии), Пау Кубарси (Барселона, сборная Испании).

Полузащитники: Витинья (ПСЖ, сборная Португалии), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, сборная Англии), Родри ("Барселона", сборная Испании).

Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании), Лионель Месси ("Интер Майами", сборная Аргентины), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, сборная Франции).

Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro / x.com/FIFPro

Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro / x.com/FIFPro

Ранее стало известно, кто стал обладателем награды Golden Boy-2026 лучшему молодому футболисту Европы.

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