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Без действующего обладателя "Золотого мяча": футболисты выбрали символическую сборную 2026 года
В символической сборной 2026 года по версии FIFPro не нашлось места для Гарри Кейна.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала символическую сборную по итогам 2026 года.
В голосовании приняли участие 19806 профессиональных футболистов со всего мира. Чтобы попасть в список претендентов, игрок должен провести не менее 30 официальных матчей в период с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026-го.
В символическую сборную по версии FIFPro впервые с 2023 года попал нападающий "Интера Майами" Лионель Месси.
Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду также находился среди номинантов, однако в итоговую одиннадцатку не вошел.
Стоит отметить, что не нашлось места в символической сборной и действующему обладателю "Золотого мяча" — форварду "Баварии" Гарри Кейну.
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro
Вратарь: Давид Райя ("Арсенал", сборная Испании).
Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, сборная Португалии), Пау Кубарси (Барселона, сборная Испании).
Полузащитники: Витинья (ПСЖ, сборная Португалии), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, сборная Англии), Родри ("Барселона", сборная Испании).
Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании), Лионель Месси ("Интер Майами", сборная Аргентины), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, сборная Франции).
Ранее стало известно, кто стал обладателем награды Golden Boy-2026 лучшему молодому футболисту Европы.