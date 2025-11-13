Без двух лидеров: сборная Украины объявила заявку на матч отбора ЧМ-2026 против Франции

Руслан Малиновский / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на предстоящий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу против Франции.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Из футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Париже, в заявку на игру с французами не попали защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский.

Реклама

Добавим, что Матвиенко и Малиновский находились под риском дисквалификации и пропустили бы заключительный матч группового этапа отбора на ЧМ-2026 с Исландией, если бы в поединке с французами получили желтую карточку.

Заявка сборной Украины на матч против Франции

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

Защитники: Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – "Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Реклама

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

Реклама

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины представила новую эксклюзивную домашнюю форму.

Реклама

Напомним, букмекеры сделали прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.