Без Джимы и Пидручного: сборная Украины по биатлону определила состав на чемпионат Европы-2025

Украинская команда выступит на континентальном первенстве без своих лидеров.
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат Европы-2025, который с 29 января по 2 февраля состоится в итальянском Мартел-валь-Мартелло.
Как сообщает Суспільне Спорт, наша команда выступит на континентальном первенстве без своих лидеров – Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного, которые будут готовиться уже к чемпионату мира.
В состав "сине-желтых" на чемпионат Европы вошли 15 биатлонистов, из которых шесть – представители основной сборной на Кубке мира – примут участие только в эстафетах.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2025
Женщины: Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Лилия Стеблина.
В эстафете выступят Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная.
Мужчины: Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко.
В эстафете выступят Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.
Чемпионат Европы будет предшествовать главному старту биатлонного сезона – чемпионату мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.
Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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