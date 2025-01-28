Без Джимы и Пидручного: сборная Украины по биатлону определила состав на чемпионат Европы-2025

Украинская команда выступит на континентальном первенстве без своих лидеров.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат Европы-2025, который с 29 января по 2 февраля состоится в итальянском Мартел-валь-Мартелло.

Как сообщает Суспільне Спорт, наша команда выступит на континентальном первенстве без своих лидеров – Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного, которые будут готовиться уже к чемпионату мира.

В состав "сине-желтых" на чемпионат Европы вошли 15 биатлонистов, из которых шесть – представители основной сборной на Кубке мира – примут участие только в эстафетах.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону-2025

Женщины: Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Лилия Стеблина.

В эстафете выступят Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная.

Мужчины: Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко.

В эстафете выступят Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Чемпионат Европы будет предшествовать главному старту биатлонного сезона – чемпионату мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Пидручный досрочно отобрался в масс-сстарт чемпионата мира-2025 по биатлону

Биатлон: результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце

Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце