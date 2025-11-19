Без Джимы: назван состав женской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира-2025/26

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира сезона-2025/26, который состоится в шведском Эстерсунде.

Как сообщает Суспільне Спорт, в заявку попали: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.

Лидер национальной команды Юлия Джима пропустит этап в Эстерсунде из-за травмы пальца, которую она получила в начале осени.

"Джима еще в сентябре упала, была травма, выбила палец на руке. Восстановление немного затянулось – приняли решение, что она присоединится со второго этапа в Хохфильцене. Не было времени, чтобы войти в хорошие кондиции.

Когда были в Антхольце в октябре, она как-то споткнулась. Думали, не перелом ли. Но травма пальца была, и она только недавно начала стрелять. Не стреляла месяц. Не хватило просто времени, чтобы набрать кондиции до Эстерсунда", – рассказал в комментарии Суспільне Спорт тренер женской сборной Николай Зоц.

Этап в Эстерсунде продлится с 29 ноября по 7 декабря. До його програми вошли классические эстафеты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и персьюты.

Начнется новый сезон Кубка мира по биатлону в субботу, 29 ноября, женской и мужской классическими эстафетами.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира-2025/26.