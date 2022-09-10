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Без единого удара: бывший соперник непобедимого украинца проиграл странным нокаутом (видео)

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Без единого удара: бывший соперник непобедимого украинца проиграл странным нокаутом (видео)

фото — twitter.com/ChavaESPN

Французский боксер супертяжелого веса Невфель Уата потерпел очень необычное поражение на вечере бокса в канадском Монреале.

36-летний Уата, являющийся двоюродным братом форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, уступил 33-летнему канадцу Саймону Кину невероятно загадочным путем.

Как только раздался гонг о начале поединка, как французский боксер неожиданно встал на колено и поднял руку вверх. Ни соперник Невфеля, ни рефери в ринге не были готовы к такому развитию событий.

Поняв, что Уата не намерен боксировать, судья на 16-й секунде остановил бой. Кин не успел среагировать на сигнал от рефери и нанес один удар по стоявшему на колене сопернику. Этот джеб не вошел в официальную статистику боя. В итоге канадцу присудили победу техническим нокаутом, который в соцсетях окрестили едва ли не самым странным в истории.

Позже появилось объяснение произошедшего. Оказалось, что Федерация бокса Франции запретила Уате проводить бои, потому что он не смог оформить страховку. В то же время остается непонятно, зачем француз вообще выходил в ринг - вероятно, он сделал это с демонстративной целью.

Напомним, в июне 2021 года Уата боксировал с непобедимым украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко. Тогда украинец мощно нокаутировал француза в четвертом раунде.

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