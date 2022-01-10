Без единого удара: польский боксер отправил соперника в уникальный нокаут (видео)

Поединок завершился очень быстро.

Польский боксер Дамьян Книба одержал удивительную победу над марокканцем Аажддином Ааджоуром. Невероятно, но для этого поляку ни разу не пришлось ударить оппонента.

Уникальный поединок завершился уже в первом раунде. Книба сразу же пошел в атаку и заставил африканца отступить к канатам. Дамьян выбросил два удара, но оба они пришлись в воздух.

Тем временем марокканец уже рухнул на канвас, а рефери остановил бой и присудил поляку победу техническим нокаутом. Вероятно, представитель африканского континента получил травму, которая и стала причиной столь быстрого завершения дуэли.

В ровном главном варианте от Завония, Польша, 6'7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO's) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 7, 2022

Книба проводил пятый поединок на профессиональном ринге. Все они завершились победами.

Ааджоур потерпел третье поражение в карьере. Также на его счету четыре победы и две ничьи.

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