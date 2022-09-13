Без футбольных команд в топ-10: Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Американский Forbes обнародовал рейтинг 50 самых дорогих спортивных команд мира 2022, более половины позиций в котором заняли команды по американскому футболу.

Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг "50 самых дорогих спортивных команд мира 2022 года".

50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 222,7 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Это самый большой рост за последние пять лет.

Об этом говорится в рейтинге издания Forbes.

Доминирует в рейтинге американский футбол: 30 из 32 команд в топ-50, что составляет 60% списка. Последний раз НФЛ была представлена ​​по меньшей мере 30 командами в 2014 году. В прошлом году их было 26.

Главная причина успеха НФЛ: крупнейшее соглашение по медиа в спорте на сумму 112 миллиардов долларов к 2032 году.

Кроме 30 команд в американский футбол, в рейтинге также восемь футбольных клубов из Европы, 7 баскетбольных команд и 5 бейсбольных клубов из США. Хоккейные команды в рейтинг не попали. Ведь Нью-Йорк Рейнджерс с состоянием 2 миллиарда долларов является самой дорогой хоккейной командой.

Самой дорогой командой является Даллас Ковбойз из НФЛ, состояние которого составляет 8 миллиардов долларов. Команда занимает первое место с 2016 года. Две следующие строчки заняли Нью-Ингленд Петриотс (6,4 миллиарда долларов) и Лос-Анджелес Ремс (6,2 миллиарда долларов).

Самые дорогие спортивные команды в мире 2022 года:

1. Даллас Ковбойс. Американский футбол. 8 миллиардов долларов

2. Нью-Ингленд Петриотс. Американский футбол. 6,4 миллиарда долларов

3. Лос-Анджелес Ремс. Американский футбол. 6,2 миллиарда долларов

4. Нью-Йорк Янкис. Олимпийские игры Бейсбол. 6 миллиардов долларов

5. Нью-Йорк Джаентс. Американский футбол. 6 миллиардов долларов

6. Нью-Йорк Никс. Баскетбол. 5,8 миллиарда долларов

7. Чикаго Берс. Американский футбол. 5,8 миллиарда долларов

8. Голден Стейт Уорриорс. Баскетбол. 5,6 миллиарда долларов

9. Вашингтон Командерс. Американский футбол. 5,6 миллиарда долларов

10. Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 миллиарда долларов.

"Реал" Мадрид – самый дорогой футбольный клуб в мире. Он занимает первое место, имея стоимость в 5,1 миллиарда долларов.

На второй позиции "Барселона" – 5 млрд долларов. В топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" – 4,6 млрд, "Ливерпуль" – 4,45 млрд и "Бавария" – 4,28 млрд. "Манчестер Сити" расположился на шестой позиции – 4,25 млрд, а ПСЖ – на седьмой – 3,2 млрд .

Самые дорогие футбольные команды:

13. "Реал". 5,1 миллиарда долларов

15. "Барселона". 5 миллиардов долларов

19. "Манчестер Юнайтед". 4,6 миллиарда долларов

​22. "Ливерпуль". 4,45 миллиарда долларов

23. "Бавария". 4,28 миллиарда долларов

24. "Манчестер Сити". 4,25 миллиарда долларов

48. ПСЖ. 3,2 миллиарда долларов

50. "Челси". 3,1 миллиарда долларов

Напомним, что игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков и Николай Шапаренко вошли в список лучших исполнителей планеты до 25 лет.

Читайте также:

УЕФА может применить серьезные санкции в отношении Боснии и Герцеговины в случае игры с Россией — СМИ

Футбол – самый популярный вид спорта для украинцев, 87% выбирают бесплатный просмотр матчей — исследование Gradus

Соперник "Динамо" набрасывал пять голов в чемпионате Франции перед встречей с обидчиками "бело-синих" в ЛЕ