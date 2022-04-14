Без голов, но с дракой: "Манчестер Сити" в напряженном матче пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Без голов, но с дракой: "Манчестер Сити" в напряженном матче пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы удержала преимущество над "матрасниками".

В среду, 13 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с мадридским "Атлетико" – 0:0 .

Игра не подарила болельщикам ни одного гола, зато запомнится потасовкой. Фелипе Монтейро в суматохе на фланге ударил Фила Фодена, хотя тот лежал на газоне. Футболисты сразу устроили столкновение, причем одним из первым заступаться за Фила пошел украинец Александр Зинченко, находившийся на скамье запасных. Арбитру Даниелю Зиберту пришлось раздать порцию желтых карточек – для Фелипе она стала второй.

В первой игре, прошедшей неделю назад, дома победил английский клуб (1:0), поэтому в полуфинал Лиги чемпионов пробился именно "Манчестер Сити".

Читайте также:

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Гол Яремчука не спас: "Бенфика" завершила борьбу за кубок Лиги чемпионов

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2021/22