Без капитана: стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на третий этап Кубка мира

Гонки во французском Анси состоятся с 15-го по 18 декабря.
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на третий этап Кубка мира-2022/23 во французском Анси.
Как и ожидалось, следующий этап пропустит капитан команды Дмитрий Пидручный, который восстанавливается после операции на колене.
Полную заявку "сине-желтых" на гонки во Франции сообщил старший тренер мужской команды Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт.
Нашу сборную будут представлять пять биатлонистов: Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал и Виталий Мандзын.
Для 19-летнего Мандзына это будет второй этап Кубка мира по карьере. Ранее он дебютировал на уровне Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Этап в Анси состоится с 15-го по 18 декабря и станет последним в 2022 году. В программу соревнований включены спринты, гонки преследования и масс-старты.
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