Без Кличко и Усика, но с Ломаченко: кто попал в топ-10 боксеров XXI века

Без Кличко и Усика, но с Ломаченко: кто попал в топ-10 боксеров XXI века

Василий расположился в рейтинге на восьмом месте.

Авторитетное издание talkSPORT составило рейтинг лучших боксеров XXI века. В топ-10 оказался лишь один украинец - бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко.

Возглавил рейтинг легендарный американец Флойд Мейвезер. На второй строчке - филиппинец Мэнни Пакьяо, а замкнул топ-3 еще один представитель США Бернард Хопкинс.

Отметим, что другие украинские чемпионы (братья Кличко и Александр Усик) не вошли в топ-10 рейтинга, но оказались в списке боксеров, достойных упоминания. Компанию им там составили Тайсон Фьюри, Марк Антонио Баррера, Эрик Моралес, Мигель Котто, Теренс Кроуфорд и Серхио Мартинес.

Топ-10 боксеров XXI века по версии talkSPORT:

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

2. Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО)

3. Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

5. Хуан Мануэль Маркес (56-7-1, 40 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

7. Геннадий Головкин (43-1-1, 41 КО)

8. Василий Ломаченко (15-2, 11 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

10. Андре Ворд (32-0, 16 КО)

Ломаченко в своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Поскольку абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес отказался дать Василию реванш , Ломаченко 11 декабря проведет следующий поединок с ганцем Ричаардом Комми по прозвищу "Терминатор".

японца Масайоши Накатани. Поскольку абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес , Ломаченко 11 декабря с ганцем Ричаардом Комми по прозвищу "Терминатор". На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

ТСН Проспорт писал, что обидчик Ломаченко рассказал, кого украинец с легкостью победит.

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