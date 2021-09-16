"Без Кличко, но с Ломаченко-старшим": кто помогает Усику готовиться к бою с Джошуа

"Без Кличко, но с Ломаченко-старшим": кто помогает Усику готовиться к бою с Джошуа

До грандиозного мегафайта остается девять дней.

Сергей Лапин, менеджер украинского боксера Александра Усика, рассказал, как проходит подготовка его клиента к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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"Усик активно работал в тренировочном лагере. Он покажет Джошуа, кто является лучшим боксером. Ему помогает Анатолий Ломаченко.

Что касается братьев Кличко, то их в лагере не было. У Александра своя история, которую он продолжает писать. Сейчас он в супертяжелом весе, и он в оптимальных физических и психологических кондициях для боя против Джошуа", - цитирует Лапина DAZN.

Также подготовиться к бою с британцем Александру помогают Александр Захожий, Виктор Выхрист, Дмитрий Безус, Евгениос Лазаридис, Владимир Кацук и Нурсултан Аманжолов.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик снялся в клипе скандальных крымских исполнительниц.

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