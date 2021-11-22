Без ключевого защитника, но с Коноплянкой: "Шахтер" объявил заявку на матч с "Интером" в Лиге чемпионов

Без ключевого защитника, но с Коноплянкой: "Шахтер" объявил заявку на матч с "Интером" в Лиге чемпионов

В список попали 23 исполнителя.

Стала известна заявка донецкого " Шахтера " на выездной поединок 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Так, тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби взял в Италию 23 игрока. Примечательно, что вне состава оказался основной защитник – бразилец Исмаили, а также его соотечественник – Алан Патрик. Присутствует в заявке Евгений Коноплянка, который длительное время залечивал травму.

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Вашему вниманию полная заявка донецкого коллектива на игру с "Интером" .

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка;

Нападающие: Сикан, Фернандо.

Матч "Интер" — Шахтер" начнется в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой дуэли.

После четырех туров "Шахтер" замыкает группу D, набрав всего один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке — "Интер" (7 пунктов), на третьей — тираспольский "Шериф" (6 очков).

В другом матче пятого тура группы D "Шериф" примет "Реал" (24 ноября, 22:00).

В матче 2-го тура ЛЧ, состоявшемся 28 сентября в Киеве, "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью .

. Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" – "Интер", "Шахтер" – "Шериф".

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