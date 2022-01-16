Без Кочергина и Руфати: "Заря" отправилась на первый сбор в Турцию

Без Кочергина и Руфати: "Заря" отправилась на первый сбор в Турцию

Срок первого сбора: 16 января – 1 февраля.

Луганская "Заря" отправилась в первый учебно-тренировочный сбор, который команда с 16 января по 1 февраля проведет в Турции.

На этом сборе запланировано 5 общих тренировок. 19 января с польским футбольным клубом Погонь. Прибавился соперник на 20 января, чье название не упоминается. 23 числа "черно-белые" сыграют с Актобе, 27 числа — с польским Ракувом, а завершится цикл совместной тренировкой с сербским Спартаком 31 января.

Выздоровели от коронавируса и отправились на сбор с основным составом голкипер Никита Шевченко и полузащитник Дмитрий Хомченовский. Олег Данченко в связи с семейными обстоятельствами присоединится к команде позже. Несколько игроков с U-19 также получили свой шанс и отправились на сбор вместе с "Зарей".

Следует также отметить отсутствие в списке Владислава Кочергина, который продолжает оставаться в немилости у руководства клуба после отказа продлевать контракт. К тому же, по неизвестным причинам на сбор не отправились Максим Казаков и Агрон Руфати.

Состав "Зари" на первый турецкий сбор:

Вратари : Шевченко, Мацапура, Жилкин, Сапутин.

Защитники : Вернидуб, Имереков, Снурницын, Дудник, Смеян, Фаворов, Жуниньо, Скорко, Тлумак.

Полузащитники : Цвек, Алибеков, Нагнойный, Назарин, Смирный, Хлань, Булец, Кристиан, Хомченовский.

Нападающие : Алефиренко, Лунев, Кабаев, Овусу, Гладкий, Байрук, Гильерме, Шахаб, Абдуллаев.

"Заря" завершила осеннюю часть УПЛ на четвертом месте турнирной таблицы. До тройки лидеров "мужикам" не хватило четыре балла.

В первом матче после зимней паузы подопечные Скрипника 25 февраля сыграют с "Минаем".

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