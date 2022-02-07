Без Коноплянки: "Шахтер" отправился на второй зимний сбор в Турцию

Без Коноплянки: "Шахтер" отправился на второй зимний сбор в Турцию

Кривцов и Соломон улетели с командой готовиться к весенней части сезона.

Донецкий "Шахтер" полетел на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 29 футболистов.

В списке оказались защитник Сергей Кривцов и вингер Манор Соломон, пропустившие первый сбор из-за проблем со здоровьем. В то же время, с командой не отправился хавбек Евгений Коноплянка. который в январе был близок к уходу из "Шахтера".

Также второй сбор "оранжево-черных" в Турции пропустит основной форвард команды Лассина Траоре, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

На втором зимнем сборе подопечные Де Дзерби проведут четыре контрольных матча. Донецкая команда сыграет против "Шахтера" из Караганды (12 февраля), "Мариуполя" (13 февраля), "Астаны" (18 февраля) и "Риги" (19 февраля).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

Читайте также:

Удалили за 9 минут: украинский футболист "Шахтера" ужасно дебютировал в Чемпионате Франции

Мечта сбылась: экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины подписал контракт с новым клубом

Дубль звездного новичка и отбитый пенальти: "Шахтер" одержал вторую победу на турецком сборе