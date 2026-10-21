Без контракта: Зинченко официально начал тренироваться с "Аяксом"

Александр Зинченко / instagram.com/afcajax

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Амстердамский "Аякс" объявил о возвращении украинского футболиста Александра Зинченко, который сейчас находится без клуба, к тренировкам с командой.

Об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.

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"Александр Зинченко будет тренироваться в "Аяксе" в ближайшее время, во время завершения последнего этапа реабилитации. Рады тебя видеть, Александр!", — говорится в заявлении нидерландского клуба.

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29-летний украинец уже прибыл на базу "Аякса" и провел первую тренировку. В то же время о подписании контракта пока речь не идет.

Зинченко еще в феврале получил серьезную травму колена во время матча за "Аякс" против "Фортуны" в чемпионате Нидерландов.

После этого Зинченко перенес операцию и приступил к длительному периоду реабилитации.

Нидерландский клуб не стал продлевать контракт с украинцем. Летом Александр покинул "Аякс" и стал свободным агентом.

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Напомним, Зинченко стал игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения сезона-2025/26. За трансфер украинца амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

За амстердамский клуб украинец провел всего два матча и выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Добавим, что в составе "Аякса" выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, который уже забил дебютный гол в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины оформил победный дубль в Саудовской Аравии.

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