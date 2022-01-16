Без креатива не обошлось: "Черноморец" усилился еще одним футболистом из Болгарии (фото)

Без креатива не обошлось: "Черноморец" усилился еще одним футболистом из Болгарии (фото)

Одесский клуб сообщил о подписании форварда "Левски".

Одесский "Черноморец" подписал болгарского нападающего ФК "Левски" из Софии Мартина Петкова. Игрок переехал в Украину в статусе свободного агента.

Как и в случае предварительных переходов, пресс-служба "Черноморца" представила нападающего очень креативно.

В этом сезоне Петков сыграл 13 матчей за "Левски" в чемпионате Болгарии и отличился одним забитым голом. Его стоимость – 400 тыс евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Ранее в одесский клуб переехал еще один болгарский футболист – Борислав Цонев, а также черногорский защитник Илья Мартынович.

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