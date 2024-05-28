Без Куртуа: сборная Бельгии объявила заявку на Евро-2024

Соперник сборной Украины на групповом этапе определился с составом команды на континентальное первенство.

Стала известна заявка сборной Бельгии на финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер бельгийской национальной команды Доменико Тедеско вызвал на грядущее континентальное первенство 25 футболистов.

Отметим, что в этот список не попал голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа, который недавно вернулся на поле после ряда травм. 32-летний вратарь пропустил почти год из-за проблем со здоровьем.

Состав сборной Бельгии на Евро-2024

Вратари: Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Томас Камински ("Лутон"), Матц Селс ("Ноттингем Форест").

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм"), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба – "Андерлехт"), Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Ваут Фас ("Лестер"), Тома Менье ("Трабзонспор"), Артюр Теат ("Ренн").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Орель Мангаля ("Лион"), Амаду Онана ("Эвертон"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Артур Вермерен, Аксель Витсель (оба – "Атлетико"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Янник Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Жереми Доку ("Манчестер Сити").

Нападающие: Ромелу Лукаку ("Рома"), Доди Лукебакио ("Севилья"), Лоис Опенда ("Лейпциг"), Леандро Троссард ("Арсенал").

Напомним, что Бельгия является соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2024. Очная встреча между командами состоится 26 июня в Штутгарте в рамках заключительного третьего тура. Также в квартете Е сыграют Румыния и Словакия.

Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

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