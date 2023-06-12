Без лидера "Динамо" и одноклубника Месси: сборная Украины обнародовала заявку на матч против Германии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с футболистами, попавшими в заявку национальной команды на товарищеский матч с Германией.

Вне заявки на игру с немцами остались лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский, полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин, дебютант сборной Украины форвард луганской "Зари" Назарий Русин и защитник Сергей Кривцов из "Интера" Майами, где продолжит карьеру семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

Заявка сборной Украины на матч против Германии

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Георгий Судаков

Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик

Матч Германия – Украина состоится в понедельник, 12 июня, в немецком Бремене на арене "Везерштадион". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Также этот поединок станет дебютным для Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Ранее сообщалось, что Ребров высказался о товарищеском матче с Германией.

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