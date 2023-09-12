Без лидера "Шахтера": сборная Украины объявила заявку на матч против Италии в отборе на Евро-2024

Николай Матвиенко не поможет "сине-желтым" в поединке в Милане.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой команды на матч 6-го тура отбора на Евро-2024 против Италии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в список вошли 23 футболиста.

Вне заявки оказался защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко, который в предыдущей встрече с Англией был заменен в перерыве из-за травмы, и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч против Италии

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Егор Назарина.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Италия – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела четыре матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и сыграли вничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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