Без лидера: стало известно, кто от Украины откроет мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

Без лидера: стало известно, кто от Украины откроет мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

На старт выйдут Цымбал, Прима, Дудченко, Лесюк и Тищенко.

С 20 по 23 января в итальянском Антхольце состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2021/22. Начнет новый этап индивидуальная гонка у мужчин.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный пропустит эту гонку и получит дополнительный отдых, чтобы подготовиться к эстафете, сообщает Общественное.

"Мы приняли решение после Рупольдинга дать отдохнуть Подручному, который не будет бежать индивидуальную гонку. Пятерка, которую поставим на старт – Прима, Дудченко, Цимбал, Тищенко и Лесюк. Хочу еще один тактический вариант попробовать в эстафете, поэтому немного больше готовимся к этому старта", — сказал главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.

Таким образом, от "сине-желтых" на старт выйдут Богдан Цымбал (20), Артем Прима (25), Антон Дудченко (60), Тарас Лесюк (74) и Артем Тищенко (94).

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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