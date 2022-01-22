Без лидера: Украина внезапно сделала замену в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Без лидера: Украина внезапно сделала замену в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Вместо Юлии Джимы третий этап эстафеты побежит Анастасия Меркушина.

В составе женской сборной Украины по биатлону произошла замена в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антгольце.

Как сообщает Biathlon.com.ua, на третьем этапе гонки вместо Юлии Джимы будет стартовать Анастася Меркушина.

Джима получила от тренеров возможность отдохнуть. Вопрос о возможности участия в масс-старте, запланированном на 23 января, будет решаться сегодня вечером.

Добавим, что Джима находится выше всех среди украинских биатлонисток в общем зачете Кубка мира (147 очков и 31-я позиция).

Женская эстафета запланирована на субботу, 22 января. Начало - в 16:00 по киевскому времени. Сборная Украины выступит в составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастася Меркушина и Елена Билосюк.

23 января на этапе в Антхольце также состоится мужской масс-старт, но там Украина не будет представлена.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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