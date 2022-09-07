Без лидеров: Стаховский затролил "лучшего спортивного менеджера" из-за странного состава сборной Украины на Кубок Дэвиса

Сборная Украины определилась с составом на матч Кубка Дэвиса с Венгрией. В заявке отсутствуют Илья Марченко и лидер национального рейтинга Алексей Крутых.

Мужская сборная Украины по теннису готовится к новому сезону Кубка Дэвиса и определила состав на следующее противостояние с Венгрией.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Вне заявки "сине-желтых" остались Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых и Денис Молчанов. Самым рейтинговым игроком украинской команды станет 532-я ракетка мира Владислав Орлов.

На это отреагировала первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который в январе этого года объявил о завершении карьеры.

"Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией, который пройдет в нейтральном Вильнюсе, будет без лидеров украинского тенниса (как в одиночке так и в паре)… Неужели лучшему спортивному менеджеру Украины не удалось договориться с игроками", — написал Стаховский в Twitter.

Состав сборной Украины на матчи Кубка Дэвиса с Венгрией:

Владислав Орлов (532-е место в рейтинге ATP)

Вячеслав Белинский (603)

Илья Белобородько (652)

Владислав Манафов (1518)

Напомним, что сборная Украины занимает 37-е место в рейтинге сборных Кубка Дэвиса. Зачет последний раз обновляли в марте после заключительных матчей сезона 2021-22.

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