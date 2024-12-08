Без Лунина и Цыганкова: "Реал" разгромил "Жирону", приблизившись к "Барселоне" в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" разбил "Жирону" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 0:3 .

Команда Карло Анчелотти открыла счет на 36-й минуте встречи – отличился Джуд Беллингем.

Во втором тайме "сливочные" еще дважды поразили ворота каталонского клуба. На 55-й минуте Арда Гюлер забил после передачи Беллингема. А на 62-й минуте Килиан Мбаппе превратил в гол ассист от Луки Модрича.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке для запасных, ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы.

Обзор матча "Жирона" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (36 очков) продолжает занимать второе место в Примере, но приблизился к лидирующей "Барселоне" (38 баллов). Мадридцы имеют один матч в запасе.

"Жирона" располагается на восьмой позиции в чемпионате Испании, имея в своем активе 22 зачетных пункта.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" на выезде встретятся с "Райо Вальекано", а подопечные Мичела приедут в гости к "Мальорке". Оба матча состоятся 14 декабря.

Перед этим оба клуба проведут матчи 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов: "Реал" в гостях сразится с "Аталантой", а "Жирона" примет "Ливерпуль".

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