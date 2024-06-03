Без Лунина: УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов-2023/24 и лучшего игрока турнира

В символическую команду сезона ЛЧ вошли по четыре игрока из мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии".

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал лауреатов в индивидуальных номинациях и составил символическую сборную по итогам Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Лучшим игроком турнира стал бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который забил шесть голов и сделал пять ассистов в десяти матчах.

Лучшим молодым игроком выбрали полузащитника "Реала" Джуда Беллингема – 20-летний англичанин забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 11 поединках.

В символическую команду сезона Лиги чемпионов вошли по четыре игрока из "Реала" и дортмундской "Боруссии". А вот украинцу Андрею Лунину, который почти всю кампанию был основным голкипером "сливочных", но не сыграл в финале, места в этой сборной не нашлось.

Символическая сборная Лиги чемпионов-2023/24 по версии УЕФА: Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд) – Дани Карвахаль ("Реал"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд), Ян Матсен ("Боруссия" Дортмунд) – Витинья (ПСЖ), Марсель Забитцер ("Боруссия" Дортмунд), Джуд Беллингем ("Реал") – Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Винисиус Жуниор ("Реал").

✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, как selected by UEFA's Technical Observer panel. #UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2023/24 стал "Реал". В финале мадридский гранд на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0).

Таким образом, "Реал" завоевал 15-й в своей истории Кубок чемпионов. Мадридцы выиграли 15 из 18 решающих матчей ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

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