Без Малиновского: Петраков объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Без Малиновского: Петраков объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

9 октября "сине-желтые" сыграют с Финляндией, а 12 октября - против Боснии и Герцеговины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших матчах национальной команды в отборе на Чемпионат мира-2022.

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В перечне вызванных - 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

Стоит отметить, что вызов в национальную команду не получил полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, который ранее остро отреагировал на слухи о конфликте с Петраковым.

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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