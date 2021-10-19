Без Матвиенко: "Шахтер" огласил заявку на битву с "Реалом" в Лиге чемпионов

В список попали 25 футболистов.

Стала известна заявка донецкого "Шахтера" на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Об этом сообщает официальный Twitter "горняков".

Так, в игре с Королевским клубом потенциально могут выйти на поле 25 игроков. Стоит отметить, что вне заявки оказался основной центральный защитник — Николай Матвиенко.

Впрочем, в заявку дончан вернулся защитник Виктор Корниенко, пропустивший матч с "Зарей" из-за проблем со здоровьем. Также в списке заявленных футболистов оказались полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Дентиньо, которые накануне занимались по индивидуальной программе.

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Итак полная заявка "Шахтера" выглядит следующим образом:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а затем сыграл вничью с "Интером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а затем с "Интером" (0:0). "Реал" в стартовом поединке вырвал победу над "Интером" (1:0), а во втором туре сенсационно уступил "Шерифу" (1:2).

над "Интером" (1:0), а во втором туре "Шерифу" (1:2). В прошлом сезоне судьба также свела "Шахтер" и "Реал" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб неожиданно выиграл оба матча (3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Добавим, что поединок "Шахтер" — "Реал" начнется 19 октября в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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