Без медали: украинец остановился в шаге от пьедестала Олимпиады-2020

Без медали: украинец остановился в шаге от пьедестала Олимпиады-2020

Дзюдоист Яков Хаммо уступил в бронзовом финале представителю ОКР.

Украинский дзюдоист Яков Хаммо не смог добыть бронзовую медаль Олимпийских игр-2020.

В медальной схватке наш спортсмен, выступающий в весе свыше 100 кг, иппоном проиграл представителю ОКР Тамерлану Башаеву.

Отметим, что в четвертьфинале Хаммо иппоном на голден скор уступил японцу Хисайоши Харасави. Несмотря на поражение, украинец продолжил борьбу за медаль в утешительных схватках, однако до "бронзы" не дотянулся и там.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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