Без медали: украинская чемпионка Европы по тяжелой атлетике получила травму на Олимпиаде-2024

Украинка Камила Конотоп выступила в финале по тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2024 в Париже.

23-летняя спортсменка из Харькова соревновалась в весовой категории до 59 кг и в итоге не смогла завоевать медаль, заняв седьмое место с результатом 227 кг по сумме двоеборья.

Уже в своей первой попытке в рывке Камила установила олимпийский рекорд, взяв вес 104 кг. Далее украинка попыталась поднять 106 кг, но схватилась за заднюю поверхность бедра и не смогла этого сделать. Третью попытку в рывке на 106 кг Конотоп также не выполнила из-за полученной травмы.

Таким образом, Конотоп с результатом 104 кг закончила выступы в рывке на пятом месте.

Несмотря на обстоятельства, украинка продолжила борьбу в толчке. В первой попытке Камила успешно взяла вес 123 кг, во второй пыталась покорить 129 кг, но снова почувствовала боль в бедре и не завершила ее. На последнюю третью попытку наша спортсменка заказала 132 кг, однако проблемы со здоровьем сказались и она тоже оказалась неудачной.

"Золото" завоевала китаянка Ло Шифан с суммарным результатом 241 кг, "серебро" выборола Мод Шаррон из Канады – 236 кг, а "бронза" досталась Ко Син Чунь из Китайского Тайбая – 235 кг.

Отметим, что Конотоп – абсолютная чемпионка Европы 2024 года по тяжелой атлетике. В феврале на континентальном первенстве в Софии (Болгария) украинка выиграла сразу три золотые награды: в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Камила является трехкратной абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике (2021, 2023, 2024).

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Украинские спортсмены уже выиграли на ОИ-2024 восемь наград: три золотые, две серебряные и три бронзовые.

По состоянию на сейчас Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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