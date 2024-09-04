Без Месси и Роналду, но с Довбиком: объявлен список претендентов на "Золотой мяч-2024"

Журнал France Football объявил список всех номинантов на "Золотой мяч-2024".

Среди претендентов на приз лучшему футболисту мира не нашлось места легендарным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. В то же время, на главную индивидуальную награду номинировали украинского форварда Артема Довбика.

Отметим, что ни Роналду, ни Месси одновременно не вошли в список номинантов на "Золотой мяч" впервые с 2003 года. Более 20 лет хотя бы один из них претендовал на почетную награду.

Все номинанты на "Золотой мяч-2024"

Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

Рубен Диаш ("Манчестер Сити")

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид)

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Родри ("Манчестер Сити")

Деклан Райс ("Арсенал")

Гарри Кейн ("Бавария")

Витинья (ПСЖ)

Коул Палмер ("Челси")

Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид)

Ламин Ямаль ("Барселона")

Букайо Сакко ("Арсенал")

Вильям Салиба ("Арсенал")

Хакан Чалханоглу ("Интер" Милан)

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

Алехандро Гримальдо ("Байер")

Адемола Лукман ("Аталанта")

Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан)

Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид)

Артем Довбик ("Рома")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Тони Кроос (завершил карьеру)

Мартин Эдегор ("Арсенал")

Дани Ольмо ("Барселона")

Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао)

Флориан Вирц ("Байер")

Гранит Джака ("Байер")

Матс Хуммельс ("Рома")

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

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