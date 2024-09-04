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Без Месси и Роналду, но с Довбиком: объявлен список претендентов на "Золотой мяч-2024"

Без Месси и Роналду, но с Довбиком: объявлен список претендентов на "Золотой мяч-2024"

"Золотой мяч" / Фото: Associated Press

Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже.

Журнал France Football объявил список всех номинантов на "Золотой мяч-2024".

Среди претендентов на приз лучшему футболисту мира не нашлось места легендарным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. В то же время, на главную индивидуальную награду номинировали украинского форварда Артема Довбика.

Отметим, что ни Роналду, ни Месси одновременно не вошли в список номинантов на "Золотой мяч" впервые с 2003 года. Более 20 лет хотя бы один из них претендовал на почетную награду.

Все номинанты на "Золотой мяч-2024"

  • Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)
  • Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид)
  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
  • Родри ("Манчестер Сити")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Гарри Кейн ("Бавария")
  • Витинья (ПСЖ)
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид)
  • Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Букайо Сакко ("Арсенал")
  • Вильям Салиба ("Арсенал")
  • Хакан Чалханоглу ("Интер" Милан)
  • Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)
  • Алехандро Гримальдо ("Байер")
  • Адемола Лукман ("Аталанта")
  • Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан)
  • Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид)
  • Артем Довбик ("Рома")
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  • Тони Кроос (завершил карьеру)
  • Мартин Эдегор ("Арсенал")
  • Дани Ольмо ("Барселона")
  • Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)
  • Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао)
  • Флориан Вирц ("Байер")
  • Гранит Джака ("Байер")
  • Матс Хуммельс ("Рома")

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

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