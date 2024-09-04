Без Месси и Роналду, но с Довбиком: объявлен список претендентов на "Золотой мяч-2024"

Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже.
Журнал France Football объявил список всех номинантов на "Золотой мяч-2024".
Среди претендентов на приз лучшему футболисту мира не нашлось места легендарным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. В то же время, на главную индивидуальную награду номинировали украинского форварда Артема Довбика.
Отметим, что ни Роналду, ни Месси одновременно не вошли в список номинантов на "Золотой мяч" впервые с 2003 года. Более 20 лет хотя бы один из них претендовал на почетную награду.
Все номинанты на "Золотой мяч-2024"
- Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид)
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
- Родри ("Манчестер Сити")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Гарри Кейн ("Бавария")
- Витинья (ПСЖ)
- Коул Палмер ("Челси")
- Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид)
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Букайо Сакко ("Арсенал")
- Вильям Салиба ("Арсенал")
- Хакан Чалханоглу ("Интер" Милан)
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)
- Алехандро Гримальдо ("Байер")
- Адемола Лукман ("Аталанта")
- Лаутаро Мартинес ("Интер" Милан)
- Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид)
- Артем Довбик ("Рома")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Тони Кроос (завершил карьеру)
- Мартин Эдегор ("Арсенал")
- Дани Ольмо ("Барселона")
- Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)
- Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао)
- Флориан Вирц ("Байер")
- Гранит Джака ("Байер")
- Матс Хуммельс ("Рома")
They're all here!— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.
Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.
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