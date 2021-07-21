Без Мораеса: "Шахтер" огласил заявку на новый сезон УПЛ

Без Мораеса: "Шахтер" огласил заявку на новый сезон УПЛ

В список команды Роберто Де Дзерби вошло 30 игроков.

Донецкий "Шахтер" огласил заявку на сезон украинской Премьер-лиги-2021/22.

В новой кампании новый главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассчитывает на 30 футболистов.

Стоит отметить отсутствие в списке травмированного нападающего Жуниора Мораес, который останется без футбола до конца 2021 года из-за тяжелой травмы.

В прошлом сезоне Мораес сыграл за донецкий клуб 25 матчей, забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу.

ЗАЯВКА ШАХТЕРА НА СЕЗОН 2021/22

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28 Маркиньос Сиприано, 31 Исмаили, 44 Виктор Корниенко, 77 Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14 Тете, 15 Артем Бондаренко, 19 Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21 Алан Патрик, 25 Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 23 Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

Новый сезон "Шахтер" должен был начать 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо", но поединок перенесли на 22 сентября.

на В стартовом туре УПЛ дончане сыграют 24 июля с "Ингульцом".

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта.

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