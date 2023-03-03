Без нервов не обошлось: три украинские прыгуньи в высоту вышли в финал чемпионата Европы-2023

Финал состоится 5 марта, начало – в 9:20 по киевскому времени.

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник пробились в финал в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2023 в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция).

Для попадания в финал необходимо было взять высоту 1,91 м. Левченко справилась с этой задачей с первой попытки, а Табашник – со второй.

А вот у Магучих неожиданно возникли проблемы. Она дважды подряд не взяла планку 1,87 м, а затем решила рискнуть и сразу перенесла планку на 1,91 м.

К счастью, последняя попытка Ярославы стала успешной и позволила ей квалифицироваться в финал континентального первенства.

Медальные соревнования у женщин в прыжках в высоту на ЧЕ-2023 состоятся в воскресенье, 5 марта, в 9:20 по киевскому времени.

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