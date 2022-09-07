Без новичка, но с Цыганковым: "Динамо" объявило заявку на выездную игру с "Фенербахче" в Лиге Европы

Так, тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял в Стамбул 25 игроков.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

В заявке киевлян нет последнего новичка Кахима Перриса и хавбека Самбы Диалло, который недавно был переведен из "Динамо" U-19 в первую команду. В то же время, в Турцию прилетел лидер "Динамо" Виктор Цыганков, не игравший в последних матчах из-за повреждений.

Вашему вниманию полная явка столичного коллектива на игру со стамбульцами:

Вратари: Бущан, Бойко;

Бущан, Бойко; Защитники: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кенджера, Боль;

Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кенджера, Боль; Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев,

Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Нападающие: Ванат, Беседин.

Отметим, что встреча "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака будет дома принимать французский "Ренн". Эта игра также начнется в 19:45 по Киеву;

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

Читайте также:

Фенербахче – Динамо: где смотреть и какие прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

Худший старт в истории: "Динамо" установило клубный антирекорд в Чемпионате Украины

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа