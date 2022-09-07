Без новичка, но с Цыганковым: "Динамо" объявило заявку на выездную игру с "Фенербахче" в Лиге Европы

Стала известна заявка киевского "Динамо" на поединок 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
Так, тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял в Стамбул 25 игроков.
Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
В заявке киевлян нет последнего новичка Кахима Перриса и хавбека Самбы Диалло, который недавно был переведен из "Динамо" U-19 в первую команду. В то же время, в Турцию прилетел лидер "Динамо" Виктор Цыганков, не игравший в последних матчах из-за повреждений.
Вашему вниманию полная явка столичного коллектива на игру со стамбульцами:
- Вратари: Бущан, Бойко;
- Защитники: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кенджера, Боль;
- Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Шапаренко, Яцык, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев,
- Нападающие: Ванат, Беседин.
Отметим, что встреча "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
- В другом противостоянии группы обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака будет дома принимать французский "Ренн". Эта игра также начнется в 19:45 по Киеву;
- Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".
Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1).
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