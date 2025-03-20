Без одного из лидеров: сборная Украины объявила заявку на матч плей-офф Лиги наций против Бельгии

"Сине-желтые" не могут рассчитывать на Артема Довбика.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку национальной команды на первый матч плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в расположении "сине-желтых", вне списка на поединок оказались нападающий Артем Довбик и защитник Валерий Бондарь, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что на предматчевой пресс-конференции Ребров сообщил, что Довбик подхватил вирусную инфекцию. Он пропустил последнюю тренировку в общей группе.

Заявка сборной Украины на матч плей-офф Лиги наций против Бельгии

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер"), Алексей Сыч ("Карпаты"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд" Англия), Егор Назарина, Георгий Судаков (оба – "Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).

Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Читайте также:

Украина – Бельгия: где и когда смотреть матч за место в элитном дивизионе Лиги наций

Ребров дал пресс-конференцию перед игрой с Бельгией в Лиге наций — "бан" Мудрика, давление со стороны УАФ

Украина – Бельгия: прогноз букмекеров на матч за место в элитном дивизионе Лиги наций