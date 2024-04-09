Без одного из лидеров: сборная Украины по биатлону назвала состав на сезон-2024/25

Артем Прима не попал в состав "сине-желтых" на следующий сезон и может завершить карьеру.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской и женской команд, которые будут готовиться к сезону-2024/25.

Как сообщает Суспильне Спорт, в список мужской сборной Украины не попал один из лидеров команды Артем Прима, который может завершить карьеру.

В состав женской сборной не вошли Дарья Блашко (сосредоточится на восстановлении от проблем со здоровьем) и олимпийская чемпионка Елена Билосюк, которая прошлый сезон завершила досрочно из-за операции на коленях.

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, что будущее Примы в команде определится в течение следующих недель.

"Артем Прима – он есть в составе спортсменов. Но он обращался ко мне относительно того, что уже возраст, который ставит перед ним личный вопрос, продолжать ли спортивную карьеру. Он планирует оставаться в биатлоне и останется там. Артем – невероятно трудолюбивый и ответственный спортсмен, хочу сказать только хорошие слова по поводу его отношения к работе.

Конечно, мы никого ни к чему не можем заставить, но увидим. Прима остается спортсменом в национальной команде по биатлону, но по его дальнейшим выступлениям определимся в следующие недели", – сказал Крулько на президиуме Федерации биатлона Украины.

Состав сборной Украины по биатлону на подготовку к сезону-2024/25

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Городная, Любовь Кипяченкова, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ирина Петренко, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Борковский, Степан Кинаш, Сергей Супрун

Ранее стало известно, кто будет возглавлять мужскую и женскую сборные Украины по биатлону в следующем сезоне.

В сезоне Кубка мира-2024/25 сборная Украины по биатлону будет иметь квоту в пять спортсменок в женских личных гонках, тогда как в мужских наша команда сможет выставлять максимум четырех спортсменов.

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется этапом 30 ноября в финском Контиолахти.

Читайте также:

Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон Кубка мира-2023/24

Первый Большой хрустальный глобус в карьере: определилась триумфаторка Кубка мира по биатлону

Перед заключительной гонкой сезона: определился победитель Кубка мира по биатлону-2023/24