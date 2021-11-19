Без одного из лидеров: стал известен состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира-2021/22 по биатлону

Без одного из лидеров: стал известен состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира-2021/22 по биатлону

Они будут стартовать 27 ноября.

Определился состав мужской сборной Украины на первом этапе Кубка мира-2021/22 по биатлону.

Об этом рассказал старший тренер "сине-желтых" Юрай Санитра, передает Biathlon.com.ua.

Так, на первом этапе нового сезона выступят Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. Еще два биатлониста присоединятся к основной сборной из команды Б. Их имена будут известны после контрольной тренировки.

Отсутствует в списке один из ключевых биатлонистов украинской команды – Артем Прима. Также не сможет поучаствовать в старте нового сезона и Сергей Семенов. Причиной его отсутствия являются последствия COVID-19, который привел к тому, что часть состава мужской команды во время тренировочного лагеря в Норвегии была вынуждена отправиться на самоизоляцию.

Отмечается, что состав на второй этап Кубка мира будет определен по итогам первой недели соревнования в Эстерсунде и Идре.

Премьерный этап сезона в Эстерсунде запланирован на 27-28 ноября. Там же состоится второй этап Кубка мира 2-5 декабря.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Ранее определился состав и женской сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону.