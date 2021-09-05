"Без ограничений": украинская теннисистка показала, как проехалась на автомобиле со скоростью 240 км/ч (видео)

Ролик не для слабонервных.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась с поклонниками неожиданным видео.
143-я ракетка мира опубликовала в сторис Instagram ролик, как она в автомобиле, сидя на месте пассажира, едет по немецким дорогам. В это время стрелка спидометра указывает на скорость 240 километров в час.
"Когда в Германии, ограничений нет", - написано в комментарии к видео.
- Завацкая занимает 143-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Это шестой результат среди украинок.
- За карьеру Катарина выиграла более 400 тысяч долларов призовых.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Завацкая сверкнула идеальной фигурой в купальнике.