Без Пидручного: стало известно, кто из украинцев побежит индивидуальную гонку на ЧМ-2024 по биатлону

Стало известно, кто из украинцев выступит в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону 2024 года, который проходит в чешском Нове-Место.

Как сообщает Суспильне Спорт, капитан мужской команды Дмитрий Пидручный не выйдет на старт.

Таким образом, Украину в индивидуальной гонке будут представлять Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

Мужская индивидуальная гонка на ЧМ-2024 по биатлону состоится в среду, 14 февраля. Начало – в 18:20 по киевскому времени.

Добавим, что женская "индивидуалка" на мировом первенстве по биатлону запланирована на вторник, 13 февраля. Старт – в 18:10 по киевскому времени. От Украины в гонке побегут Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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