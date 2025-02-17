Без Пидручного: стало известно, кто из украинцев побежит мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону состоится 19 февраля.

Сборная Украины определила заявку команды на мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону-2025, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Как сообщила старший тренер сборной Украины по биатлону Надежда Белова в комментарии для Суспільне Спорт, участие в мужской "индивидуалке" примут Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Денис Насыко.

В то же время капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный эту гонку пропустит. Не выступит в ней и Тарас Лесюк, который также входит в состав сборной Украины на планетарном первенстве.

Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону состоится в среду, 19 февраля, в 16:05 по киевскому времени.

Днем ранее, 18 февраля, индивидуальную гонку будут бежать женщины. Заявка украинской команды пока остается неизвестной. Планетарное первенство продлится до 23 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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