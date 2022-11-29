Без Пидручного и Примы: стало известно, кто представит Украину на первой гонке сезона Кубка мира по биатлону

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом национальной команды на первый старт сезона – индивидуальную гонку на 20 км Кубка мира по биатлону, которая состоится в финском Контиолахти.

В состав вошли Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыко. Также снялся с гонки Артем Прима.

В первой гонке сезона не сможет принять участие капитан сборной Дмитрий Пидручный.

"Не стартую, потому что была длинная проблема с коленом, она меня еще беспокоит. Из-за нее пропустил очень много тренировок, сейчас не совсем готов к такой тяжелой гонке. Возможно, на следующие гонки поставят, если буду лучше готов", – сказал Пидручный в комментарии Суспильне Спорт.

Пидручный пропустил последний сбор национальной команды, восстанавливаясь после травмы колена.

Откроют индивидуальную гонку в составе сборной Украины Богдан Цымбал и Антон Дудченко, которые попали в первую стартовую группу под 13-м и 17-м номерами соответственно. Во вторую и третью группы попало по одному украинцу: Тарас Лесюк и Денис Насико соответственно.

Напомним, что первый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был состояться с 24 по 27 ноября в норвежском Шушени, был отменен. Поэтому старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоится в один день.

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