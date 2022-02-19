Без помощи Миколенко: "Эвертон" потерпел очередное поражение в АПЛ

Без помощи Миколенко: "Эвертон" потерпел очередное поражение в АПЛ

Украинский защитник провел всю игру в запасе.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" принимал на своем поле "Саутгемптон" и потерпел поражение — 0:2 .

Первый гол в начале второго тайма забил Стюарт Армстронг. "Эвертон" до конца встречи так и не сумел забить ответный мяч, а в конце игры пропустил снова — отличился Шейн Лонг.

Украинский защитник "Ирисок" Виталий Миколенко попал в заявку на эту игру, но весь матч просидел в запасе.

В настоящее время "Саутгемптон" с 32 очками находится на 10 месте в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" – 16-й (22 балла).

В следующем туре "ириски" встретятся с лидером турнирной таблицы – "Манчестер Сити". Матч состоится 26 февраля. "Саутгемптон" днем раньше сыграет с "Норвичем".

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