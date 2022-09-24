Без проблем уничтожил россиянина: украинский теннисист выиграл второй трофей в сезоне

Украинец Владилсав Орлов победил в одиночке на 25-тысячнике в Сербии. Дальше его ждет матч за парный трофей.

Украинский теннисист Владислав Орлов победил в финале 25-тысячника грунтового в Сербии.

В решающем матче украинец в двух сетах одолел россиянина Кирилла Киватцева – 6:2, 6:2.

Отметим, что этот трофей стал для Орлова вторым в сезоне и шестым в карьере.

Сегодня, 24 сентября, также состоится финал парного разряда, в котором Орлов в паре с Тейлором Адамом (Австралия) снова встретится с Кириллом Киватцевым и его партнером Домагоем Билешко (Хорватия).

Напомним, что 532-я ракетка мира Владислав Орлов стал самым рейтинговым игроком в составе сборной Украины на матч Кубка Дэвиса с Венгрией.

Читайте также:

"Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось": Долгополов потроил россиян из-за объявленной мобилизации

Украинского теннисиста дисквалифицировали на длительный срок из-за допинга

Прогресс Цуренко, господство польской поклонницы Украины: обновленные рейтинги WTA и ATP