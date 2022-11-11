Без Рамоса и звезд АПЛ: главный тренер сборной Испании назвал состав на чемпионат мира-2022

Сборная Испании по футболу объявила заявку на матчи чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.

Наставник команды Луис Энрике выбрал 26 футболистов. В конечный состав не попали защитник ПСЖ Серхио Рамос, вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага и полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022:

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райа ("Брентфорд");

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Уго Гильямон ("Валенсия"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Аймерик Ляпорт ("Манчестер Сити") ), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Гайа ("Валенсия");

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все – "Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте, Коке (оба – "Атлетико" Мадрид);

Нападающие: Ферран Торрес, Ансу Фати (обеда – "Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао), Йереми Пино ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Атлетико" Мадрид), Марко Асенсио ("Реал" Мадрид), Пабло Сарабия (ПСЖ), Дани Ольмо (РБ "Лейпциг").

На чемпионате мира-2022 сборная Испании сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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