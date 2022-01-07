Без Роналду и Мбаппе: ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

Церемония награждения состоится 17 января.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( FIFPro ) совместно с Международной федерацией футбола ( ФИФА) объявили список из трех футболистов, которые будут бороться за награду The Best, которая вручается лучшему игроку года.
В тройку последних претендентов на 2021 год входят нападающий « Баварии», Мюнхена и Польши Роберт Левандовски, нападающий ПСЖ и Аргентины, действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, а также нападающий «Ливерпуля» и Египта Мохаммед Египта.
Final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
Who should be crowned #TheBest в мире?
@lewy_official | @pzpn_pl
Лионель Месси | @Argentina
@MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
Победителя в номинации определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и болельщиков. Голосование будет продолжаться до 10 декабря включительно.
Имя победителя будет объявлено на церемонии Best FIFA Football Awards, которая состоится 17 января в Цюрихе.
- Премия ФИФА The Best вручается с 2016 года. Дважды приз игроку года доставался Криштиану Роналду (2016, 2017), по разу его получали Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019).
- В прошлом году обладателем награды лучшему футболисту стал Роберт Левандовски.
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