Без Роналду и Мбаппе: ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

Без Роналду и Мбаппе: ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

Церемония награждения состоится 17 января.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( FIFPro ) совместно с Международной федерацией футбола ( ФИФА) объявили список из трех футболистов, которые будут бороться за награду The Best, которая вручается лучшему игроку года.

В тройку последних претендентов на 2021 год входят нападающий « Баварии», Мюнхена и Польши Роберт Левандовски, нападающий ПСЖ и Аргентины, действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, а также нападающий «Ливерпуля» и Египта Мохаммед Египта.

Победителя в номинации определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и болельщиков. Голосование будет продолжаться до 10 декабря включительно.

Имя победителя будет объявлено на церемонии Best FIFA Football Awards, которая состоится 17 января в Цюрихе.

Премия ФИФА The Best вручается с 2016 года. Дважды приз игроку года доставался Криштиану Роналду (2016, 2017), по разу его получали Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019).

В прошлом году обладателем награды лучшему футболисту стал Роберт Левандовски.

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