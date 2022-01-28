Без Роналду: норвежский супербомбардир назвал тройку лучших футболистов мира

Возглавляет список его конкурент.

Звездный форвард дортмундской " Боруссии " Эрлинг Холланд назвал топ-3 футболистов планеты.

Об этом 21-летний норвежец рассказал в эксклюзивном интервью Sky Sports.

Отметим, что в списке не нашлось места для португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" - Криштиану Роналду.

"Кто войдет в топ-3 лучших? Хороший вопрос. Думаю, на первое место нужно поставить Роберта Левандовского. Карим Бензема тоже был отличным, но Месси провел сильный сезон. Думаю, Карим и Лео разделят вторую и третью строчку", — сказал Холланд.

По итогам 2021 года Месси получил "Золотой мяч" от France Football, а Левандовски был признан лучшим игроком по версии ФИФА.

В этом сезоне на счету Холланда 20 матчей во всех турнирах, 23 забитых гола и шесть результативных передач;

Он является вторым самым дорогим игроком планеты. Авторитетный портал Transfermarkt оценил норвежского бомбардира в 150 млн евро, что всего на десять меньше, чем у лидера списка – Килиана Мбаппе (ПСЖ);

Холланд демонстрировал отличную форму в последние два сезона. На его счету 80 мячей в 79 играх за "Боруссию". За такую результативность его включили в символическую сборную года по версии FIFA Best Awards.

Добавим, что Холланд все еще не определился со своим будущим. На 21-летнего футболиста претендует ряд клубов, но норвежец еще не решил, продолжит ли он карьеру в Дортмунде или переберется в другой коллектив.