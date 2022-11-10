Без Ройса и Вернера, но с 17-летним форвардом: сборная Германии объявила состав на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу объявила заявку на матчи чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.

Наставник команды Ганс-Дитер Флик выбрал 26 футболистов, в частности дал шанс 17-летнему форварду "Боруссии" Дортмунд Юссуфи Мукоко.

В заявку не попали нападающие дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и форвард РБ "Лейпцига" Тимо Вернер, которые восстанавливаются после травм.

Состав сборной Германии на ЧМ-2022:

Вратари : Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт")

Защитники : Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон"), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба — "Фрайбург"), Тело Керер ("Вест Гэм"), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба — РБ "Лейпциг"), Антонио ("Реал Мадрид"), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба – "Боруссия" Дортмунд)

Полузащитники : Карим Адееми, Юлиан Брандт (оба — "Боруссия" Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все — "Бавария"), Марио Гетце ("Айнтрахтюн") Манчестер Сити"), Кай Гавертц ("Челси"), Йонас Гофманн ("Боруссия" Менхенгладбах)

Нападающие : Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Серж Гнабри ("Бавария"), Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд).

На чемпионате мира-2022 сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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