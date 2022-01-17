Без ряда игроков первой команды: "Динамо" отправилось на межсезонный сбор в Испанию

Без ряда игроков первой команды: "Динамо" отправилось на межсезонный сбор в Испанию

СМИ пишут, что несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус.

Киевское "Динамо" улетело в Испанию на первый из трех запланированных зимой учебно-тренировочных сборов.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу взял на борт самолета 29 футболистов, сообщает официальный сайт "Динамо".

В этом списке отсутствуют пять игроков первой команды: защитники Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, а также нападающие Илья Шкурин и Эрик Рамирес.

Столичный клуб уточнил, что остальные исполнители первой команды присоединятся к подготовке позже,

Состав Динамо на сбор в Испании

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Назар Волошин

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга

Как сообщает dynamomania.com, накануне у Караваева, Забарного и Шкурина был диагностирован коронавирус, который помешает им принять участие в первом сборе. Рамирес находится в расположении сборной Венесуэлы, а Попов продолжает реабилитацию после травмы.

Первый сбор "бело-синих" в провинции Аликанте продлится до 27 января. Во время него подопечные Луческу проведут четыре спарринга. Соперниками киевлян будут "Реал Мурсия" (Испания), "Расинг Унион" (Люксембург), "Буде-Глимт" (Норвегия) и еще одна команда, которую объявят позже.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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