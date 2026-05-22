Без ряда звезд: сборная Англии объявила заявку на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил заявку команды на финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

В список попали 26 футболистов, которые смогут сыграть на турнире.

Отметим, что вне заявки "Трех львов" на грядущий Мундиаль осталось немало звездных игроков, среди которых Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд, Люк Шоу и Гарри Магуайр.

Заявка сборной Англии на ЧМ-2026

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффордд ("Манчестер Сити").

Защитники: Марк Геи, Джон Стоунз, Нико О'Райли (все — "Манчестер Сити"), Дэн Берн, Валентино Ливраменто (оба — "Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Джарел Кванса ("Байер"), Рис Джеймс ("Челси").

Полузащитники: Эберечи Эзе, Деклан Райс (оба — "Арсенал"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Элиот Андерсон ("Ноттингем"), Кобби Мейну ("Манчестер Юнайтед"), Морган Роджерс ("Астон Вилла").

Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария"), Букайо Сака, Нони Мадуэке (оба — "Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Барселона"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Айвен Тоуни ("Аль-Ахли" Джидда).

На ЧМ-2026 англичане сыграют в группе L против Хорватии, Ганы и Панамы.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

